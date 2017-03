Estafadores están ofreciendo falsas tarjetas de regalo de Walmart

Posiblemente recibes ofertas por correo de diferentes supermercados o tiendas. Y es posible que hayas notado ofertas similares en redes sociales como Facebook, ya que muchos utilizan sus páginas para promover sus negocios.

Pero desafortunadamente no todo es lo que parece.

Los estafadores están enviando cartas por correo en las que ofrecen tarjetas de regalo de 100 dólares de Walmart o Target, solo debes llamar al número escrito y contestar unas pocas preguntas.

Cuando llamas, la primera pregunta que te hacen es el número de tarjeta de crédito, ahí tienes la primera alerta.

Pero ellos no solo quieren tu tarjeta, ya les diste tu número telefónico, de ahí en adelante todo les queda facilito.

Recuerda que descubrir un estafador es más fácil de lo que crees. Si suena muy bueno para ser cierto, Te pueden estar engañando. Si no hay una dirección de regreso, o el website al que te llevan no es el de la compañía que dicen ser, quizás no son legítimos.

Lo más importante es que nunca debes dar tus datos personales a alguien que te esté contactando. Si tienes dudas llama a la compañía al número de servicio al cliente que aparece en su cuenta oficial