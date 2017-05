Esta es la visa que busca llevar obreros al Reino Unido

Ahora que las políticas de inmigración de EE.UU. son más duras que nunca, quizás los obreros hispanos podrían voltear hacia otros horizontes… como el Reino Unido.

Y es que según un informe de Migration Watch UK, el Reino Unido sufrirá escasez en albañilería y plomería, así que proponen una visa anual como medida provisoria para trabajadores del sector.

Y es que el pronóstico es que una vez que Reino Unido se separe de la Unión Europea, en 2019 habrá escasez de trabajadores en industrias como la albañilería y la plomería, reporta la agencia de noticias Bloomberg.

Por eso la Migration Watch UK sugirió la creación de una visa anual —prorrogable a un máximo de tres años— como medida provisoria. Los empleadores pagarían un impuesto y demostrarían que realmente trataron de reclutar británicos.

A pesar de que la tasa de desempleo es la más baja en 12 años en el Reino Unido, a las empresas británicas les está costando más hallar personal idóneo, mientras que ciudadanos de la Unión Europea dudan en aceptar empleos en ese país, según The Recruitment and Employment Confederation. Pret A Manger, por ejemplo, afirmó que no lograría contratar suficientes trabajadores si tuviera que emplear exclusivamente ciudadanos británicos.

La propuesta de una visa para obreras es contrastante con el abrumador deseo de los británicos de restringir todo tipo de inmigración, tras el llamado Brexit.

La primera ministra, Theresa May, reiteró el compromiso de reducir la inmigración a “decenas de miles” y la ministra del Interior, Amber Rudd, dijo que el gobierno insistirá en que empresas como Pret A Manger se esfuercen más por reclutar y capacitar a más ciudadanos británicos.