En Miami se contruirá el parque temático más grande de EE.UU.

Las autoridades del condado Miami-Dade aprobaron de forma preliminar la construcción del que será el mayor centro comercial y parque de atracciones de EE.UU., con una inversión que supera los 3,000 millones de dólares.

El plan maestro del llamado America Dream Miami, que estaría ubicado en el cruce de dos importantes autopistas del sur de Florida, la Turnpike y la Interestatal 75, fue enviado por la Comisión del condado al Gobierno de Florida para su revisión, con una recomendación favorable.

El nuevo proyecto del centro comercial y parque temático Nickelodeon Universe, que se localizará en el noroeste del condado, busca superar en magnitud al Mall of America, de Minesota, ya que además incluiría un centro de artes escénicas, una pista cubierta de esquí y un parque acuático cerrado, entre otras ofertas de entretenimiento.

El comisionado Jose Pepe Díaz se mostró hoy satisfecho con la votación, que tuvo sólo un voto en contra, pero aseguró que aún “hay mucho trabajo por delante”.

Al complejo comercial y de entretenimiento, a cargo de la constructora y operadora canadiense Triple Five Group, se suma un desarrollo urbanístico mixto que será construido por la empresa Graham Cos., de la ciudad de Miami Lakes.

El centro comercial, en un terreno de unos 200 acres, tiene previsto construir 6.2 millones de pies cuadrados de espacio comercial, entre ellos 3.5 millones de tiendas y 1.5 millones de entretenimiento, además de una capacidad hotelera de 2,000 habitaciones.

Triple Five Group es también dueño del Mall of America, considerado el más grande en el país en número de tiendas y superficie total, mientras que el King of Prussia Mall, en Pensilvania, es el más grande en área bruta para arrendamiento.

Se prevé que el Gobierno local decida definitivamente su construcción en abril o mayo próximo, cuando sea devuelto a la Comisión, en donde las mayores objeciones han sido a la congestión de vehículos que puede producir en la zona.