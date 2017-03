Empresa mexicana cotizaría costo de cemento para muro de Trump

Cemex está dispuesta a cotizar para proveer el cemento que se requiera el muro de Donald Trump, reveló Rogelio Zambrano, presidente de la cementera.

Entrevistado posterior a la Asamblea Anual de la Caintra Nuevo León, el capitán de empresa indicó que aún no se sabe qué empresas son las que participarán en la edificación del muro ni la demanda de cemento que éstas harán.

A pregunta directa de si la compañía participará de manera directa en la construcción del muro, el CEO de Cemex descartó esta situación dado que no es el giro de la compañía.

“Nosotros somos proveedores no somos constructores; todavía no se sabe ni quiénes van a ser los constructores”, indicó.

“(Pero) Si pudiéramos cotizar estaríamos en la mejor disposición; no es momento todavía porque no tenemos nada en concreto; si alguien nos pide una cotización con gusto lo haremos”, agregó.

Cuestionado también sobre el mensaje que ayer dio el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre las negociaciones que realizará México con Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio, Zambrano Lozano sugirió preparase aún más a fin de que el resultado sea un ganar ganar para las partes.

“Se están haciendo las cosas que se necesitan hacer en el caso del Tratado, y hay que esperar y prepararnos para hacer una negociación con respecto y con inteligencia”, indicó.

Federico Toussaint, presidente de Lamosa, se mostró complacido con el mensaje del Presidente Peña Nieto en el sentido de incorporar a la iniciativa privada para participar en la renegociación del Tratado.

“La posición que debe tener México es la de seguir manifestándose firme, los aranceles al final del día la OMC es la que tiene el tope; si se ponen aranceles los dos países perdemos como región”, indicó.

En el caso de Lamosa, Toussaint descartó que la cancelación del TLCAN vaya representar un golpe para la compañía dado que Estados Unidos importa poco más del 60 por ciento de su demanda interna de cerámica.