Ella es la responsable de impulsar el boicot a productos de Trump

Con unos tuits, la activista Shannon Coulter lanzó la campaña Grab Your Wallet, que ha conseguido que se dejen de vender, o al menos no se exhiban, los productos de las marcas de la familia Trump en tiendas departamentales de Estados Unidos.

Indignada por un video en el que Donald Trump presumía haber acosado sexualmente a mujeres, Coulter enlistó a las compañías que vendían los productos del magnate y sus hijos y lanzó la campaña en redes pidiendo que no se compraran.

Actualmente, asegura, ha tomado impulso y 32 mil personas visitan cada hora el sitio donde promueve el boicot.

A principios de febrero, Nordstrom y Neiman Marcus retiraron de sus webs los productos de la línea Ivanka Trump, y a los empleados de T.J. Maxx y Marshalls se les ordenó no exhibirlos.

Ninguna de las empresas ha atribuido estas decisiones a Grab Your Wallet, pero una fuente cercana a Nordstrom dijo que los clientes que han pedido dejar de venderlos hacen referencia a la campaña.

Sentada en la oficina de un sótano que renta por hora, Shannon Coulter menciona las actividades a las que renunció en desafío al Presidente Donald J. Trump: rentar películas con su esposo en Amazon, y realizar compras en Nordstrom, Macy’s y otros minoristas que venden productos de Ivanka Trump.

En una mesa cercana, había una bolsa de la tienda Nordstrom. Era símbolo de una especie de compra triunfal para Coulter, quien ha encabezado casi en solitario una rebelión contra el Presidente y su familia.

Llevaba puesto un collar nuevo de la marca Elizabeth and James que compró en la tienda departamental poco después de que ésta retiró el nombre de Ivanka Trump de su sitio de internet.

“El objetivo”, dijo Coulter “surgió originalmente de un deseo de querer volver a hacer compras en las tiendas que nos encantaban, con la conciencia tranquila”.

Estos últimos meses han sido un periodo intenso para Coulter.

Al principio, fue sólo un tuit, una lista que había compilado de compañías que vendían productos de Trump, pero la decisión pronto se convirtió en un movimiento nacional.

Perfume PR stunts aside, my research shows total number of Trump items directly stocked & shipped by @amazon is taking a nose dive lately. pic.twitter.com/Y9LZ9Hlj1Z

— Shannon Coulter (@shannoncoulter) 19 de febrero de 2017