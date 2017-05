El muro de Trump emplearía 40.000 mexicanos y compraría el cemento en México

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que la construcción del muro costará entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Sin embargo, expertos en construcción aseguran que es probable que cueste varios miles de millones más, tal vez más de 30.000 millones. Además, se necesitarán más de 40.000 personas para construirlo, quienes preferiblemente serían mexicanos.

Los consultores de construcción Gleeds Worldwide dijeron a The Guardian que la construcción de una muralla de 1.000 millas, necesitaría más de cinco años para construir.

Richard Steer, presidente de Gleeds, dijo que el muro sería uno de los proyectos de construcción más difíciles y costosos jamás emprendidos debido a la dificultad de traer tantos materiales pesados ​​a regiones remotas. Se enecesitarían más de cinco años en la construcción y que los mexicanos serían la mejor mano de obra por los costos y la cercanía. Ellos calculan que el número de contratados pasaría los 40.000.

Dijo que además de los US $ 4.000 millones de concreto y US $ 6.000 millones de acero requeridos para el proyecto, se necesitarían más de US $ 2.000 millones para limpiar la tierra y construir vías de acceso.

“Tienes que construir caminos para mover los materiales y la maquinaria y conseguir que la fuerza de trabajo llegue al lugar mientras se construye la pared”, dijo Steer.

Otro beneficiado, la cementera mexicana Cemex

Los analistas del banco de inversión Bernstein trazaron la ubicación de las plantas cercanas y las canteras y encontraron que la empresa mexicana de construcción Cemex estaba mejor posicionada para suministrar materiales a ambos lados de la frontera.

“Tan absurdo como el proyecto de la pared de Trump suena (a nosotros por lo menos), representa una oportunidad enorme para las compañías implicadas en su construcción,” un analista de Bernstein ha dicho en un informe de la investigación para los inversionistas. “Cemex parece estar mejor posicionada, con cemento, RMX [hormigón preparado], y agrega instalaciones en toda la región fronteriza”.

Las acciones de Cemex subieron un 130% en el último año y alcanzaron un máximo de ocho años y medio el miércoles, mientras los inversionistas esperaban escuchar los detalles del plan de construcción de muros de Trump.

Cemex es el segundo mayor productor mundial de cemento y materiales de construcción, y también posee el 23% del Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), otra cementera con varias instalaciones cerca del sitio del muro propuesto. Aunque está en el proceso de vender esta participación.

El presidente ha insistido en que no está rompiendo su promesa electoral y México reembolsará a los Estados Unidos por el costo.

Trump se reunirá con el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, la próxima semana.

