El gigante de las compras virtuales lanza ¡Amazon Go!

¿Te imaginas una tienda en la que no tienes que hacer filas y no hay cajas registradoras? ¿Suena un poco futurístico no? Pues Amazon te trae el futuro en compras, y se llama Amazon Go.

¿Qué es Amazon Go?

Amazon Go es una nueva tienda donde no hay cajas registradoras, no tienes que hacer filas o lidiar con compradores que recuerdan todo lo que les hace falta justo antes de pagar.

Es como comprar en línea, donde llenas tu carrito con productos que quieres llevar y al final decides que llevas y que no. La tienda tiene sensores como los de los carros que se manejan solos que hacen un seguimiento de los productos que sacas de los estantes, guardas en tu carrito y al final sacas de la tienda. Si no quieres algo, lo devuelves al estante y ya está. Al salir de la tienda Amazon te manda un recibo de lo que compraste.

Esta nueva tienda es como un mini mercado en el que puedes encontrar comidas listas para desayunar o almorzar preparadas diariamente en panaderías y cocinas locales. Los productos del mercado van desde quesos finos y pan artesanal, hasta tu cereal favorito. Encuentras productos de marcas reconocidas y nuevas e interesantes alternativas como los Amazon Meal Kits, que te dan todos los ingredientes necesarios para preparar una cena para 2 en 30 minutos.

Hasta ahora solo existe una tienda en Seattle que estará en funcionamiento completo en el 2017, pero a la velocidad a la que crece Amazon, es probable que en un par de años tú hagas tus compras semanales en el Amazon Go de tu barrio.

Para ver el video de Amazon Go haz clic aquí

Fuente: Amazon.com