EE.UU: Trabajadores sin posibilidad de ahorro para jubilación

En Estados Unidos para muchos trabajadores el retiro es sólo un sueño. De acuerdo con un estudio de The Associated Press-Centro NORC para Investigaciones de Asuntos Públicos, un 25% de los trabajadores de al menos 50 años afirman que no podrán retirarse. Entre quienes ganan menos de 50.000 dólares anuales, la cifra alcanza 33%.

Y es que para hispanos o americanos la historia es la misma.

Recientemente los medios de comunicación registraban una fotografía en la que un hombre hispano de 89 años empujaba con dificultad un carrito en el que vendía helados.

Fidencio Sánchez trabajaba largas jornadas todos los días porque no podía darse el lujo de retirarse. La fotografía y la historia de esa persona se hicieron virales en internet y miles de personas donaron más de 384.000 dólares para que dejara de trabajar.

Su historia es una ventana hacia una realidad oscura: muchos trabajadores de bajos ingresos dicen que no están en condiciones para dejar de trabajar.