El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció a un ritmo anual de solo el 0.7% durante el primer trimestre de 2017, con lo que registró su peor desempeño en la economía en tres años, informó hoy el Gobierno.

The U.S. economy grew at a 0.7% pace in Q1. https://t.co/YQ7kpLRuV4

