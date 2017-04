Descubren estafa tras buscadores de empleo en Amazon y Wawa

Miles de puestos de trabajo se están generando en la Florida con la llegada de empresas como Amazon y las tiendas en las estaciones de servicio de Wawa, pero estas nuevas oportunidades también le han abierto la puerta a los estafadores.

Las alertas se encendieron cuando una mujer de Jacksonville denunció un posible robo de identidad, cuando aplicó para uno de los trabajos en línea, a través de un sitio que parecía legítimo.

Una búsqueda rápida en internet para los puestos de trabajo disponibles en Wawa, la estación de combustible más reciente y tienda de conveniencia dirigida a la zona, muestra primero un sitio que cobra por el servicio de registro.

Looking to apply for a job? I'll tell you what to look out for so you don't get scammed. LIVE AT 10 @ActionNewsJax pic.twitter.com/Whtmeks27h

— Danielle Avitable (@DanielleANjax) April 13, 2017