Demandan a Wells Fargo por negar créditos a inmigrantes

El banco Wells Fargo fue acusado en una demanda federal de negar ilegalmente préstamos de estudiante a inmigrantes jóvenes que están amparados de la deportación y tienen permiso para trabajar y estudiar en Estados Unidos gracias a un programa instituido por el expresidente Barack Obama.

Wells Fargo dijo en un comunicado que le decepcionaba que los demandantes presentaran una demanda en lugar de buscar una solución con el banco.

Los inmigrantes jóvenes tienen números de Seguro Social y documentos que reúnen los requisitos que el banco pide sobre identificación; sin embargo, Wells Fargo les niega los créditos por su condición migratoria, de acuerdo con la demanda que presentó el Fondo Mexicano Estadounidense de Defensa Jurídica y Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés), con sede en Los Ángeles.

“Es muy importante, desde nuestro punto de vista, establecer que hay reglas claras contra esta clase de discriminación, en particular en estos tiempos”, dijo Thomas A. Saenz, presidente y abogado del MALDEF.

Con la demanda se pretende que un tribunal emita una orden que declare discriminatoria esa política y obligue a Wells Fargo a conceder los préstamos a los jóvenes beneficiados con el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA por sus siglas en inglés) conocido en español como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. También se busca que el banco pague una indemnización monetaria por un monto no especificado.

“Wells Fargo entiende el sueño de buscar una educación superior y estamos dedicados a nuestras prácticas crediticias responsables para asistir a los residentes temporales y permanentes, así como a ciudadanos estadounidenses, a fin de que obtengan financiamientos de estudiante”, dijo el banco en su comunicado.

Expertos bancarios aseguran que las instituciones financieras pueden enfrentar desafíos únicos para conseguir que los prestatarios que no vivan en el país de manera permanente paguen los créditos, entre ellos la posible dificultad de aceptar pagos de bancos extranjeros.

Un portavoz de Chase Bank dijo que no ofrece créditos a estudiantes. El Bank of America no había respondido de momento a un correo electrónico de The Associated Press para que hiciera declaraciones sobre el particular.

Diversos grupos de inmigrantes se encuentran preocupados por la posibilidad de que el presidente Donald Trump cancele el DACA como parte de una medida de largo alcance para controlar la inmigración.

Trump ha emitido diversos decretos presidenciales en la última semana para construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México, prohibir temporalmente la llegada de inmigrantes de siete países de mayoría islámica y suspender el programa de refugiados de Estados Unidos.

Obama creó el DACA mediante orden ejecutiva en 2012. El decreto presidencial ampara temporalmente a los inmigrantes traídos de manera ilegal por sus padres a Estados Unidos cuando tenían menos de 16 años.

De acuerdo con el programa, los beneficiarios reciben un número del Seguro Social, lo que les permite trabajar, pagar impuestos, estudiar y viajar por un periodo de dos años. El DACA había beneficiado a más de 750,000 inmigrantes hasta diciembre de 2016, dijeron autoridades federales.

Mitzie Pérez, una de las demandantes, llegó sin autorización a Estados Unidos procedente de Guatemala en 1997 cuando tenía 5 años. Perez, hoy de 25 años, es alumna de tercer año en la Universidad de California, en Riverside, donde efectúa estudios sobre género y sexualidad.

Pérez solicitó el año pasado un préstamo de estudiante a Wells Fargo para cubrir el costo de su educación, pero su solicitud de crédito por internet se atoró cuando indicó que no era ciudadana estadounidense ni tenía residencia permanente, según la demanda. Perez dijo que tiene trabajo y ha pagado con tarjetas de crédito los cobros de su enseñanza.

“Todos los días considero no acabar la escuela porque no tengo los medios”, agregó.