Decepción en México por acuerdo entre Carrier y Trump

Funcionarios del estado mexicano de Nuevo León expresaron decepción el miércoles por el anuncio de la compañía Carrier Corp. de que mantendrá cientos de empleos en Estados Unidos en lugar de enviarlos al sur de la frontera.

Carrier dijo que llegó a un acuerdo con el presidente electo Donald Trump para conservar los empleos en su planta en Indiana.

Carrier opera actualmente una planta en Nuevo León y ha construido pero no ocupado otra instalación ahí como parte de unos planes de expansión con costo de 200 millones de dólares.

La senadora Marcela Guerra dijo que las implicaciones son muy graves, no solo para Nuevo León, sino para Carrier. “El que va a pagar los platos rotos es la empresa (…) porque sus productos van a ser más caros”, agregó.

No obstante, Guerra agregó que podía comprender la lucha de Trump para salvar empleos estadounidenses. “Yo entiendo la lucha, porque es la misma lucha que llevamos todos los políticos”, agregó.

En una conferencia de prensa, el presidente municipal (alcalde) de Santa Catarina, el suburbio de Monterrey donde está la planta de Carrier, dijo que no ha sido informado por la compañía sobre su decisión.

“No ha llegado de manera oficial el comunicado por parte de la empresa, de hecho seguimos trabajando de manera normal con ellos”, dijo el presidente municipal Héctor Castillo, quien agregó que Carrier ya construyó la armazón de una nueva fábrica.

Monterrey, Santa Catarina y gran parte del estado de Nuevo León estuvieron afectados hace cuatro años por una ola de violencia y asesinatos entre cárteles de narcotráfico. Pero la situación se ha calmado, en parte debido a mayores esfuerzos de agencias judiciales pero también por una mayor disponibilidad de empleos en negocios nuevos, como una nueva planta de la empresa fabricante de automóviles Kia Motors, que fue inaugurada en la cercanía.

“Al ofrecer a la gente de alguna u otra forma condiciones de trabajo que llevan el bienestar a sus familias, los mantienen un tanto ocupados en un plan de vida hacia el progreso, no el plan de vida de progreso por caminos alternos que no llevan a ningún lado”, dijo Jaime García, director de desarrollo económico de Santa Catarina.

“Yo creo que todos los municipios, todos los estados, cualquier ciudad, siempre estaría muy agraciada con que se generen fuentes de empleo”, señaló García.

El funcionario rechazó comentar sobre los esfuerzos de Trump, y dijo: “Nosotros somos muy ajenos y muy respetuosos de las políticas del presidente electo”.

The Associated Press no pudo contactar a directivos del sindicato de trabajadores mexicanos de Carrier para conocer su comentario. Las llamadas telefónicas a las oficinas del sindicato no fueron respondidas.