Dairy Queen celebra el primer día de la primavera

Para celebrar el primer día de la primavera, Dairy Queen quiere que te sientas en temporada regalándote un cono de su famoso helado.

A cambio, el restaurante estará recolectando donaciones para la cadena de hospitales Children’s Miracle Network Hospitals. Los restaurantes participantes ofrecerán un cono de vainilla (uno por cliente) en sus horas regulares a quienes les visiten.

“estamos emocionados por celebrar el tercer Día del Cono Gratis”, dijo el Vicepresidente Ejecutivo de Mercadeo, Barry Westrum. “Los conos gratis se han convertido en una tradición, les encanta. La cereza encima del pastel es el apoyo a la red de hospitales de Children’s Miracle”.

Según la compañía, el año pasado se recolectaron cerca de $200,000 en un día.

#FreeConeDay is coming Monday, March 20th. Get your first taste of summer on the first day of spring with one free small vanilla cone. pic.twitter.com/ZWgdzEZm9q

— Dairy Queen (@DairyQueen) March 17, 2017