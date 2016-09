Cuatro tips que pondrán a ganar tus ahorros

Si ya has atendido nuestras recomendaciones de mantener un fondo de emergencias, estás libre de deudas y además tienes un dinerito guardado, pon a producir tus ahorros. El experto en finanzas Andrés Gutiérrez te da 4 tips ganadores.

¿Se acuerdan cuando, en las caricaturas, veíamos cómo a unos los seguía una nube gris que sólo les llovía a ellos? En el mundo de finanzas personales es muy parecido. A través de muchos años como asesor financiero, he aprendido y puedo distinguir cómo ciertos patrones de vida te ponen debajo de esa nube que conocemos como tormenta financiera; a la gente que no tiene sus finanzas en orden, les llueven los cobradores y cuando no pagan, les caen rayos y centellas. Pero esta vez a ti te está brillando el sol. Así que sigue éstas recomendaciones:

1. Disfruta tu dinero – Es muy bonito pensar y planear el futuro, pero no hay que dejar de disfrutar el presente. Si tienes tiempo de no tomar unas vacaciones, toma algo de ese dinero y disfruta un tiempo de descanso. La vida no se trata de solo ahorrar, también hay que vivirla.

2. Ataca la hipoteca – Si todavía debes tu casa, pon éstos ahorros contra la hipoteca. Pagar la casa te quita la carga de la hipoteca que no sabes cuánto pesa hasta que ya no la tienes.

3. Invierte – Es hora de dejar de sumar y empezar a multiplicar y para eso son las inversiones. En este paso debes estar invirtiendo el 15% de tus ingresos en cuentas de inversión para la jubilación. Estos ahorros, dependiendo de la cantidad, los puedes invertir en bienes raíces o puedes arrancar tu propio negocio.

4. Da – Donde el agua se estanca, apesta; pero donde fluye las cosas florecen. Conviértete en un río de bendición para tu comunidad y para aquellos que pasan necesidad. No solo des dinero, sino también tiempo. Te doy tres ejemplos diferentes: puedes organizar una reunión con sus amigos de confianza y compartir acerca de los pasos y consejos que te llevaron a la solvencia e invitarlos a unas botanas; puedes patrocinar un desayuno para personas sin hogar y recibir la satisfacción de haber dado una comida caliente a quien no tiene; o, también podrías dejar propinas generosas cuando vas a comer. Pero, salte rápido para que puedas ver de lejos la reacción de la persona. La Biblia dice: es más dichoso el que da, que el que recibe… ¿has visto la sonrisa de un niño necesitado cuando, en medio de una mañana fría de invierno, alguien le da una taza de chocolate caliente?

A quien bien se porta, bien le va. Es increíble cómo le llega la abundancia al que bien se administra. Qué agradable que tus preocupaciones sean “qué hago con el dinero” y no qué hago para sobrevivir. El sacrificio de ganarse el dinero es mucho como para no aprovecharlo tomando mejores decisiones.