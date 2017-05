Cuánto realmente cuesta tener un hijo en EE.UU.

A los hijos los vemos a través de las emociones, y generalmente ningún gasto para ellos nos parece suficiente. Sin embargo, se ha dicho que cuando los hijos llegan a los 18 años en los Estados Unidos, ya han costado tanto como una casa.

Según un estudio del sitio web de finanzas personales NerdWallet, uno de los años de mayor gasto es el primero y es precisamente el que más pasa desapercibido para los padres. El análisis concluyó que en un hogar con ingresos de $40 mil se gastan alrededor de $21,000 los primeros 12 meses del hijo, mientras que en aquellos donde se gana alrededor de $200 mil, el costo puede llegar a $52,000.

Cuando en el estudio se pidió a los padres una cifra aproximada de gastos desde que nació el bebé hasta que cumplió el año, todos dijeron que habían gastado de $1,000 a $5,000.

Ese pequeño ser enrollado en una cobija, representará alrededor de los $233,000 los próximos 18 años, según el Departamento de Agricultura de 2017 (USDA).

Conocer los números te permitirá controlar mejor tus costos. El USDA asume que hubo gastos de cuidado de niños y de educación, por ejemplo, y la cifra citada es para una pareja de medianos ingresos con dos hijos.

Si bien hay quienes tienen seguro que cubre los gastos hospitalarios y un familiar que le cuida a los niños, siempre hay gastos que incluir. Pero sigue leyendo, porque seguramente no habías pensado mucho en algunos de estos costos.

Vivienda, el costo mayor

La vivienda es lo más costoso. Los gastos incluyen pagos de hipoteca o alquiler, impuestos, reparaciones, seguros, servicios públicos y todas las “cosas” que usted compra para su hogar. Estos gastos representaron el 29% del precio del niño. Claro que si tienes más hijos, no duplicarás ni triplicarás los gastos de un niño porque muchos de los bienes son compartidos. Puede que tengas que añadir un dormitorio extra, pero no una cocina o sala de estar. Naturalmente, hay que dividir los gastos de vivienda por el número de personas en el hogar y considerar que el uso de estos recursos no es igual entre los miembros de la familia Por ejemplo, un bebé no consume la misma cantidad de agua que un adulto.

Cuidado Infantil y EducaciónUn informe de 2016 del think tank New America encontró que los padres estaban bombardeando un promedio de $ 180 por semana por niño para la atención a tiempo completo centro de atención. Eso es aproximadamente el 16% de sus ingresos si usted hace el ingreso familiar promedio de 2016 de $ 57,827 (Sentier Research) por año. Por supuesto que todo depende de donde vives. Los residentes de Massachusetts pagaron más, alrededor de $ 16,682 anualmente o $ 320 por semana; Mientras que el promedio en Arkansas (el estado menos costoso) fue de $ 6,590 o $ 126 por semana.

La comida

Para un niño de 1 año de edad, los costos van desde $ 93.60 por mes a $ 173.20, y una media de $ 141.70 al mes. Para cuando el niño tiene 9 años, ese promedio ha subido a $ 266.10. En el mismo plan, un hombre de 18 años de edad, come $ 304.60 de alimentos cada mes, y una mujer, $ 245.20. Los gastos de alimentos llegaron se acercan al 18% del total desde el nacimiento hasta los 17 años.

El total

En cuanto al resto de los gastos, el transporte representó el 15%; salud, un sorprendentemente bajo 9%; Ropa llegó en un 6%; Y todos los demás gastos, 7%. En total, una vez que un niño alcanza la edad adulta (edad 18), los padres habrán gastado un promedio de $ 233.610. En general, los gastos aumentaron $ 380 a partir de 2014 con el transporte de contabilidad para el mayor aumento.

Dónde crecen cuenta mucho

Comprar una casa es todo acerca de encontrar la ubicación correcta, pero es aún más una necesidad cuando usted está criando a un niño. Los costos de crianza de niños varían en más de $ 340,000, dependiendo de donde usted vive.

En Washington D.C., usted necesita $ 106,493 para llegar a fin de mes si usted tiene una familia de 4. En Nassau-Suffolk, N.Y., necesitará $ 103,606 y en la ciudad de Nueva York, $ 98,722. Mientras que Norman, Okla., Harlingen, Texas; Ashland, Ohio; Salina, Kan .; Y Pueblo, Colorado, completan las cinco ciudades menos caras para criar a un niño. Allí cuesta cerca de $ 50.000.

Tu estado civil

Su estado de relación tiene un impacto en la cantidad que costará criar a su hijo, también. Los padres solteros gastarán un promedio de 7% menos que las familias biparentales, pero eso se debe a que los padres solteros son más propensos a estar en un rango de ingresos más bajo. Según el USDA, el 83% de los asalariados, pero sólo el 33% de las familias biparentales, caen en el grupo más bajo (ingresos inferiores a $ 59.200). Sin embargo, aunque los padres solteros pueden gastar menos que familias de 2 padres, el porcentaje de sus ingresos que va a sus hijos es mayor.

Y ésto no incluye estudios superiores

Ninguno de estos números tiene en cuenta el costo de una educación universitaria. El costo promedio anual de un colegio público para el año académico 2016-2017 es de $ 24,610; Para un colegio privado, es de $ 49.320 por año, de acuerdo con el College Board. Eso significa ahorrar temprano y utilizar un plan 529 u otro vehículo de la inversión para guardar a cabritos de graduarse con una cantidad grande de deuda.

Aunque quiere pensar en sus hijos como un gasto, pero tienen un costo promedio anual de hasta $ 15,000 (y la posibilidad de que sea mayor, según dónde vives y cómo cuidas a tus niños).

