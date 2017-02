Constructora brasileña acusada de sobornos habría ejecutado obras en Miami-Dade

La empresa constructora brasileña, Odebrecht acusada de repartir sobornos en varios países latinoamericanos, habría obtenido contratos en el condado de Miami-Dade, que podrían salpicar a más de algún funcionario.

En una entrevista publicada por el medio digital Diario Las Américas, Esteban Bovo, presidente de la Comisión del Condado se mostró preocupado por las construcciones ejecutadas por Odebretch a nivel local.

Según informa Diario Las Américas, entre la infraestructura realizada por los brasileños está el complejo de artes escénicas Adrienne Arsht, el American Airlines Arena, algunas ampliaciones del Aeropuerto Interanacional de Miami y la ampliación de la autopista 836, entre algunas mencionadas.

“Es preocupante cuando una compañía, en corto tiempo, haya ganado tantos contratos”, asegura Bovo en la entrevista publicada por este medio local.

Según el funcionario hay algunos funcionarios y empleados a punto de retirarse que habrían favorecido a Odebretch para asegurar una posición laboral en el futuro.

Bovo explicó en la entrevista que las suspicacias surgen por el hecho de que “una compañía da un precio por debajo del que todo el mundo propone”.

El comisionado asegura que ese fue el caso de Odebretch, la cual se aprovechó luego, al cotizar precios más altos cuando hicieron cambios en el trabajo propuesto en un principio, tras lo cual, el precio final es mucho más alto que el inicial.

No obstante, Bovo no considera que la empresa brasileña haya repartido sobornos a algún funcionario electo del Condado de Miami-Dade, y aunque no quiso señalar a nadie, si señaló que algunos empleados que administran los contratos pueden caer en este tipo de problemas a cambio de una promesa de trabajo en el futuro.