Compradores de Amazon en riesgo de estafa

Recientemente surgió una nueva alerta para los compradores del portal Amazon. El Better Business Bureau, alertó a los consumidores sobre la estafa después de ser contactados por una de los afectadas.

Según reportó el ActionNewsJax.com Shannon Nelson, de la oficina del noreste de Florida comentó que recibió una llamada de Jaqueline de 70 años quien le contó que estaba buscando información en línea sobre un producto de Amazon, y llamó a un número que creía era de servicio al cliente.

cuando le contestaron le dijeron que pertenecían a otra compañía y le ofrecían un servicio de seguridad para su computador. De ahí Nelson dice no saber como tomaron control de su computador.

La afectada afirmó que entre más ella negaba el servicio, más le reducían el costo. El nombre de la compañía que le dieron era Tech Crew LLC, el precio inicial del producto era de $1,499, pero al final terminaron cobrando $1,000, aun así ella se negó a comprarlo.

Al finalizar la llamada, Jaqueline se dio cuenta de que su computador estaba funcionando muy lentamente. A su vez notó que el la esquina de su pantalla había un ícono de un programa que ella nunca había instalado.

“Me están acosando desde entonces. En la última conversación que tuve con ellos me amenazaron con tomar acciones legales. Me siento frustrada y asustada. No sé que pueden hacer, me siento violada”, dijo Jaqueline.

Según Nelson, esta es la primera vez que ven un caso de este tipo en la oficina, que la gente debe estar atenta a lo que le hacen clic.

“Asegurense que la dirección en la barra de búsqueda es la del sitio al que quieren ir y no una página desconocida”, anotó Nelson.