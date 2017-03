¿Te puede afectar el aumento de la tasa de interés de la Fed?

La movida de esta semana de la Reserva Federal de elevar la tasa de interés es una señal para los consumidores: el interés va a subir en todas partes.

Aunque en algunos casos estas son buenas noticias, ya que los CDs (certificados de depósitos), las cuentas de ahorro y las cuentas del Money Market posiblemente aumentarán el interés; muchos se preocupan por sus deudas.

Los estadounidenses tienen deudas de más de cuatro billones de dólares en deudas, y aunque es posible que el interés de las deudas actuales no cambie, los nuevos préstamos o los préstamos con tarifas variables o ajustables tendrán un alza.

Así se verán afectados tus préstamos

Tarjetas de crédito

La mayoría de las tarjetas de crédito tienen un interés variable, lo que significa que se pueden ver afectadas por la Tasa de Interés Preferencial controlada por la Reserva Federal.

La tasa de interés ya debió comenzar a subir desde el año pasado, mientras las compañías crediticias aumentan sus beneficios y bonos en un mercado más competitivo.

Si eres de los que paga completo cada mes, probablemente no te afecte el cambio de tarifa, pero si tienes un balance en tus tarjetas, es hora de pagarlo, antes de que te legue la notificación.

Hipotecas

Si tienes una tarifa fija en tu hipoteca, no debes preocuparte. Pero si tienes una tarifa ajustable, la tasa de interés subirá inevitablemente. Si estás buscando casa nueva, deberías apurarte o hablar sobre este tema con tu corredor de bienes raíces. Un interés muy alto puede reducir tu presupuesto al comprar.

Préstamos para autos

Los préstamos para comprar auto son los más fáciles de obtener y tienen los intereses más bajos desde la recesión, tanto así que los expertos prevén una burbuja automotriz en el futuro.

Préstamos empresariales

Existen más de 44 tipos de financiación disponibles que pueden ir desde el cinco hasta el 150 por ciento de interés. Segpun el presidente de Nav, Levi King, los negocios van a ver una disminución en el crédito así como los consumidores, pero el impacto va a ser diferente dependiendo del tipo de préstamo.

Cuentas de ahorro

El porcentaje de rendimiento anual (APY por sus siglas en inglés) probablemente va a subir, haciendo que tus ahorros mejoren. El impacto no será tan rápido en el APY como será en la APR (taza de porcentaje anual). Aquellos que tengan CDs verán un incremento favorable, sobre todo porque no se ha visto un aumento de más del 1% en los últimos años.

Afortunadamente no todo está perdido. Si tienes control sobre tu crédito y sabes en qué estado está tu puntaje puedes comenzar a trabajar para mejorarlo. Si ves algún tipo de irregularidad en tu crédito, es hora de actuar. Cualquier cosa como un nombre mal escrito, o una dirección que no reconozcas puede poner en riesgo tu historial y causarte problemas en el futuro.

Deja de usar tu tarjeta para objetos que no puedes pagar. Si no puedes pagar ese tiquete al final del mes, tal vez deberías ahorrar antes de salir de vacaciones. Para tu tarjeta por completo es la única forma en que el interés de la misma no te afectará.

¡Por último, no pagues tarde! Es la forma más fácil de regalar tu dinero a los bancos y tú no recibes nada a cambio. Además no pagar a tiempo puede perjudicar tu historia de crédito.