Cinco súper smartphones más económicos que el iPhone 7

El lanzamiento del iPhone 7 fue un gran día para los fanáticos de Apple, pero éste teléfono no es precisamente económico, su precio va desde los $649 a los $969. Así que si no estás listo para gastar esta cantidad de dinero, aquí te traemos 5 smartphones por menos de $200 que no tienen nada que envidiarle al nuevo iPhone 7.

Batería de larga duración: Huawei Ascend Mate 2 por $199.99

Este teléfono tiene una batería que dura hasta 3 días. El Huawei Ascend Mate 2 está disponible por tan solo $199.99 en Rakuten.

Incluye:

Pantalla de 6.10 pulgadas

Procesador Cortex-A7 de 1.6 GHz

Capacidad de 16GB, 2GB RAM, con un microSD que se puede expandir hasta 64GB

Batería de litio Ion 4050 mAh

Cámara de 13 Megapíxeles

Sistema operativo Android v4.3 (Jelly Bean)

Gran desempeño: el ZTE Z Max Pro por $99

Este teléfono es especialmente atractivo debido a su gran pantalla de 6 pulgadas, tiene además un sensor de huellas súper sensible que le da gran seguridad. Además este teléfono se carga hasta un 40% más rápido que otros teléfonos.

Disponible por $99 en Metro PCS después de un reembolso por correo.

Incluye:

Pantalla táctil de alta definición (FHD) de 6″

Octa Core processor de 1.5 GHz

Memoria de 32GB ROM / 2GB RAM

Batería 3400 mAh

Cámara de 13MP con autofocus, flash LED y estabilizador de imagen. Cámara frontal de 5MP

Sistema operativo Android 6.0.1 Marshmallow

Sensor de huellas

Funciona con casi todo operador: el Moto G4 por $149.99 – $199.99

El gran desempeño de los teléfonos de la familia Motorola es indudable, pero probablemente una de las mejores características del Moto G es que funciona con los 4 operadores más populares. Además carga hasta 6 horas de batería en tan solo 15 minutos.

El último modelo del Moto G incluye:

Display full HD de 5.5″ (1080p)

Octa-core processor de 1.5 GHz

Memoria de 2 GB con una capacidad de almacenamiento adicional de 128 GB con una tarjeta microSD

Batería 3000mAh

Cámara HD de 13 MP y cámara frontal wide-angle selfie cam de 5 MP

Sistema operativo Google Android 6.0 Marshmallow

iPhone 5S por $149

Aunque el iPhone 5S ha estado en el mercado por un tiempo, si amas el Sistema operativo iOS y quieres un teléfono económico, esta puede ser tu mejor opción.

Walmart tiene el Apple iPhone 5S 16GB en prepago, disponible por $149, un descuento de $301.

Incluye:

Pantalla con Retina Display de 4″

Procesador A7 chipset, dual-core 1.3 GHz Cyclone processor

Memoria de 1 GB RAM

Batería 1560 mAh

Cámara iSight de 8MP y cámara Facetime de 5MP

Sistema operativo iOS 9

Este teléfono solo funciona con los planes de llamadas de Total Wireless, pero revendedores como Groupon tienen teléfonos iPhone 5 reacondicionados por menos de $200, encuéntralo también en Amazon.

Un gran teléfono: el BLU R1 por $59.99 – $109.99

El smartphone Blu R1 en Amazon, como el Moto G4, te ofrece la posibilidad de escoger entre un teléfono libre de anuncios o uno más económico con anuncios. El de 16GB con anuncios vale $59.99 para miembros de Amazon Prime, mientras que el de 16GB sin anuncios vale $109.99.

Incluye:

Pantalla HD de 5″ con protección curved Gorilla Glass 3

Procesador quad-core MediaTek de 1.3 GHz 6735 ARM con memoria interna de 16 GB

RAM de 2 GB

Batería 2500 mAh

Cámara principal de 8 MP y cámara selfie de 5 MP que incluye un flash LED frontal

Sistema operativo Android 6.0 Marshmallow

El Blu R1 no es compatible con Sprint o Verizon.

