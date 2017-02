Chick-fil-A te da desayuno gratis

Este martes la cadena de comida rápida con sede en Atlanta, te da desayuno gratis en Georgia.

Hasta las 10:30 a.m. recibe 3 Chick-n-Minis de desayuno gratis en locales participantes cercanos a Atlanta.

Así que si de pollo tienes antojo, puedes pasar mañana por tu Chick-fil-A más cercano y reclama tu desayuno.

Tomorrow is Free Breakfast Tuesday! Rise and shine for a free 3ct. Chick-n-Minis from 6-10:30AM! *Offer valid at Chick-fil-A Winder pic.twitter.com/f7jA66UYQd

— Chickfila at Winder (@ChickfilAWinder) February 20, 2017