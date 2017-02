Celebra el Día Nacional de la Margarita

Febrero 22 es el día nacional de la margarita, y como es de costumbre, aquí te traemos los mejores descuentos y ofertas para que salgan a celebrar.

On the Border: margaritas a $2



Chuy’s: frozen margaritas por solo $1

Abuelo’s: realizó una encuesta para seleccionar las 6 margaritas favoritas, y las ofrecerá por solo $6.95

#NationalMargaritaDay is tomorrow! Enjoy select Margaritas including “The Boss” of all Margaritas for $6.95 all day! https://t.co/oso7VinOck pic.twitter.com/KgoFU28L0b

Tin Lizzy’s: te regala un envase desechable para que lleves tu receta a donde vayas.

#Margarita lovers, this week is for YOU! Come see us all week long to celebrate #NationalMargaritaDay and grab a FREE flask. #iAmTL pic.twitter.com/xcUUerHfIC

