Cambios no solo afectan a ‘Green Card’

El Gobierno anunció cambios en el diseño de las tarjetas de residente permanente (‘green card’) y autorización de empleo a partir del 1 de mayo. El propósito es hacer más seguros estos documentos y evitar el fraude y las falsificaciones.

Al mismo tiempo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) recordó que las Autorizaciones de Empleo de algunas categorías, se están extendiendo de manera automática y se está enviando por correo la comunicación con la aprobación de la extensión por 180 días a los solicitantes.

Estos son los cambios

Sobre los cambios aseguró que los actuales documentos serán válidos hasta su fecha de vencimiento.

We’re redesigning the Green Card and Employment Authorization Document. Look for the new designs starting in May. https://t.co/vfyoawzFwU pic.twitter.com/oup3FEtfMO

— USCIS (@USCIS) 19 de abril de 2017