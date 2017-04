California aprueba aumento de gasolina y otros impuestos

En un esfuerzo legislativo relámpago, las dos cámaras del Congreso de California aprobaron en un solo día una serie de aumentos de impuestos, entre ellos uno del 40% a la gasolina, que va a encarecer el precio del galón en 12 centavos.

La SB1, aprobada por la Asamblea cerca de la medianoche del jueves, tras su paso por el Senado, también aumenta el impuesto al diesel y las tarifas del registro de vehículos, además de crear una tarifa para los automóviles eléctricos, cuyos propietarios deberán pagar 100 dólares al año, todo ajustado a la inflación anual.

Con estas medidas, respaldadas por el gobernador Jerry Brown, se espera recaudar 52,400 millones de dólares en los próximos 10 años, que serán destinados principalmente a la reparación de vías de transporte.

Para el ponente de la iniciativa, el senador demócrata de San José Jim Beall, la medida es un “plan inteligente” aunque modesto.

La votación tanto en el Senado como en la Asamblea siguió la línea partidista con pocas excepciones y fue la primera vez que los demócratas aplicaron el poder que les otorga la súper mayoría de dos tercios en las dos cámaras legislativas, necesaria para la aprobación de impuestos.

La bancada republicana de ambos cuerpos legislativos que se opuso en su gran mayoría al aumento, criticó duramente la nueva ley.

“Hay que estar ebrio para apoyar esta medida esta noche, ebrio de poder, lo que está arruinando esta institución y que está haciendo cada vez más y más difícil el vivir en este estado”, reclamó en el debate el asambleísta republicano de Yuba City, James Gallagher.

Para el presidente encargado del Senado, el hispano Kevin De León, la medida es una muestra de responsabilidad en el gobierno.

.@Jimbealljr Once again, CA stands in stark contrast with DC. #SB1 should serve as model of responsible governance for Congress and Trump Administration

— Kevin de Leόn (@kdeleon) 7 de abril de 2017