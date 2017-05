¡Café gratis! Esta es la razón por la que Starbucks regaló la famosa bebida

Unos clientes de Starbucks dijeron en redes sociales que obtuvieron bebidas gratis debido a una falla en el sistema de pagos.

El portavoz de Starbucks, Reggie Borges, dijo que una “cantidad limitada” de sucursales en Estados Unidos y Canadá estuvieron temporalmente desconectadas, como resultado de una actualización tecnológica realizada durante la noche.

The system @ Starbucks on north Ave is down so they’re giving away free drinks , rt to save a life ????????????????????????

— Michelle (@micheladaa98) 16 de mayo de 2017