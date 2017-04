Cadena de cines mexicana llega a EE.UU.

Bajo la marca CMX, la compañía Cinemex inauguró su primer cine fuera de México, el cual está ubicado en Brickell City Centre, un complejo inmobiliario en Miami, Florida.

CMX Brickell City Centre es parte de la estrategia de crecimiento de la firma prevista para Estados Unidos, la cual contempla 10 complejos entre 2017 y 2018.

Los 9 cines restantes estarán ubicados en Closter Plaza (Nueva Jersey), Old Orchard (Illinois), Mall of America (Minnesota), Cineplex 62nd & 1st (Nueva York), Florida, American Dream (Nueva Jersey), The Shoppes at Middletown (Nueva Jersey), Wrigleyville (Chicago) y Wheeling Town Center (Wheeling).

El primer Cinemex fuera del territorio mexicano apuesta al entretenimiento de lujo, ya que la empresa incursionará en la categoría premium en salas estadounidenses.

“Nuestro plan de crecimiento para Estados Unidos con cines de lujo es ambicioso, contando ya con 10 proyectos adicionales al que estamos inaugurando en Miami, Florida”, comentó Javier Ezquerro, director General de Operaciones de Cinemex.

