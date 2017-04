Bed Bath & Beyond desmiente que ya no venda los productos de Ivanka

Bed Bath & Beyond afirma que seguirá ofreciendo los productos de la marca Ivanka Trump en “algunas tiendas”, después de un correo electrónico de un representante de la compañía que afirmaba que el minorista estaba retirándolos, según información publicada por USA Today.



El viernes Shannon Coulter, fundadora del movimiento #GrabYourWallet, dirigido a boicotear a las compañías vinculadas al presidente Donald Trump y a su familia, compartió un mensaje de correo electrónico en Twitter de un representante de servicio al cliente de Bath & Beyond afirmando que ya no tenían la línea de Ivanka.

This is a big one: @BedBathBeyond now confirming to customers it’s no longer carrying Trump products. Just removed it from boycott list. + pic.twitter.com/OXxagLkZtN

— Shannon Coulter (@shannoncoulter) 31 de marzo de 2017