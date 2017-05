Amenaza Trump con impuesto a Rexnord

El presidente Donald Trump arremetió en Twitter contra la empresa industrial Rexnord, que tiene su base en Indiana, la cual está moviendo su planta y puestos de trabajo a México.

El tuit se produjo luego de que el programa Nightly News the NBC informara sobre dicho movimiento de la empresa.

Rexnord of Indiana made a deal during the Obama Administration to move to Mexico. Fired their employees. Tax product big that’s sold in U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de mayo de 2017