Amazon lanza nueva modalidad de pago, Amazon Cash

El gigante del comercio electrónico anunció el lanzamiento de Amazon Cash, un nuevo servicio que permite a los clientes agregar fondos a su cuenta en línea de Amazon (AMZN ,Tech30 ) mostrando un código de barras a un cajero en ciertas tiendas asociadas al programa.

Para utilizar el servicio, los clientes van a un minorista participante, muestran al cajero un código de barras y deciden la cantidad que quieren agregar a su saldo en línea de Amazon , que pueden ser entre $ 15 y $ 500 en una sola transacción , así los fondos aparecen en la cuenta inmediatamente.

El servicio parece diseñado para atraer a clientes que no están bancarizados y por lo tanto no cuentan con una tarjeta débito o crédito, o sencillamente para aquellos que no desean usarla en sus compras por internet por razones de seguridad.

Cada cliente recibe un código de barras, que está disponible en la página de cuenta de Amazon.com y se puede guardar en un teléfono móvil para uso futuro.

No tiene cuotas de manejo para su uso. Amazon Cash estará disponible en más de 10,000 ubicaciones en todas las principales ciudades, según la compañía.

Amazon dijo que se ha asociado con más de 10,000 tiendas de EE.UU., incluyendo CVS, Speedway, Sheetz, Kum & Go, D & W Fresh Market, Family Fare y VG’s Grocery. Según han anunciado, la compañía planea agregar más minoristas proximamente.

Amazon Cash es similar a PayPal ( PYPL , Tech30 ) My Cash Card, que trabaja con minoristas como 7-Eleven, CVS, Family Dollar y Rite Aid (RAD ) . Los clientes pueden comprar una de las tarjetas con dinero en efectivo en el registro y aplicar los fondos a sus cuentas de PayPal con el PIN impreso en su tarjeta.

