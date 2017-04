Alertan de estafa sobre supuesto príncipe nigeriano que te pide que le mandes dinero

Ahora que la policía de Nigeria ha encontrado $43 millones de dólares en un apartamento, todo mundo está dudando si era cierta la broma del príncipe nigeriano que te pedía ayuda a cambio de que le mandaras dinero.

Y es que si has pasado suficiente tiempo navegando en Internet, seguramente te has topado con un correo electrónico en el que un supuesto príncipe, o un hombre de negocios exitoso o un funcionario de gobierno de Nigeria te solicitan ayuda para poder tener de vuelta todo su dinero.

Según el correo, ese supuesto miembro de la realeza o millonario nigeriano promete transferir toneladas de su dinero que está temporalmente retenido, si tú les depositas algo de efectivo para pagar los honorarios o impuestos por los que ese dinero está “atorado” y él tenga su fortuna de vuelta.

Lo que estas personas en realidad quieren es robar tu dinero, tu identidad, o ambos. De cualquier modo, la gente se siente atraída por este chantaje y cae “redondita”.

Se trata de una estafa, según explica el sitio Don’t Waste Your Money, y ahora que se han encontrado los 43 millones en el apartamento nigeriano, la broma se ha vuelto viral.

Un usuario de Twitter escribió: “Dang! Ese príncipe me envió un correo electrónico para decirme que tenía ese dinero y necesitaba mi ayuda. Pensé que era una estafa”. Otra mujer escribió: “Quizás debí responder a ese príncipe después de todo”. Mientras que alguien más tuiteó: “¡Así que el príncipe sí tenía dinero para enviarme!”.

Nigeria’s anti-corruption unit finds more than $43 million in cash at an upscale apartment in Lagos https://t.co/ePyJHhQ6DU pic.twitter.com/jWbc4rOhBQ

— CNN (@CNN) 14 de abril de 2017