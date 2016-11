Al alza productos de la canasta familiar

Producción de fresas disminuida, algunos restaurantes ya se ven afectados y los precios pueden subir. También se esperan alzas en productos como el ajo, pimentón rojo y tomate

Apenas nos estamos recuperando del daño que causó la falta de aguacates en el país y ahora tenemos que enfrentarnos a la temporada de fiestas eliminando una de nuestras frutas favoritas.

Aunque la fresa es una fruta principalmente de verano, su producción en la región de Salinas (CA) está llegando al final de la temporada. Pero con el clima afectando ciertas áreas de California la producción en otros lugares se ha visto disminuida y la calidad de lo que queda está un poco deteriorada. Así que si tus postres de Acción de gracias y tus smoothies de desayuno incluyen esta preciada fruta, te recomiendo que compres la que se encuentra congelada, porque los precios pueden subir en las próximas semanas. Desde ya algunos restaurantes han tenido que cambiar sus platos más tradicionales y reemplazar las fresas por otras frutas como la mandarina. Por ahora puedes aprovechar las frambuesas, que deberían estar a buen precio por un par de semanas.

También podemos esperar alzas en productos como el ajo, pimentón rojo y tomate. El ajo enfrenta un problema de popularidad, porque la demanda supera la producción, y todavía no se sabe cuánto vendrá de China. El tomate, especialmente el tomate cherry depende de la región en la que estés, en el este hay poca producción pero se espera que su precio siga bajando. El pimentón rojo tiene una baja producción por lo tanto, un precio más alto, pero el verde está en temporada con precios bajos desde Georgia hasta California.

Aunque en otoño lo lógico es comprar arándanos, calabazas y papas también hay otras opciones que tal vez no tenías en tu radar.

Si estas en el sur, especialmente en Georgia y Florida, debes incluir alimentos como maíz, pepino, calabazas y calabacines, berenjenas y pimentones verdes a tu dieta, estos vegetales están el alta producción y lo que se deja de producir en un estado pasa inmediatamente al otro, así que no habrá problema con estos. En la zona este, en especial los estados de Michigan, Pennsylvania, Washington, New York, South Carolina, y Virginia, es buena idea comprar manzanas, no hay otra fruta que inspire en otoño como la manzana, y la mayoría se producen en esta región. Para la región del noroeste, nada mejor que las cerezas, así puedes cambiar tu tarta de fresa por una de cerezas.

Así que organiza tu menú semanal de acuerdo a los productos de temporada y prepárate para las fiestas sin gastar de más.