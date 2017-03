Admiten que migrantes son vitales en EE.UU.

Entre 1998 y 2012, a pesar que se ofertaron más de 8 mil plazas para trabajar en el sector agrícola de Carolina del Norte, menos de 0.1 por ciento fueron ocupadas por ciudadanos estadounidenses.

Esta es una muestra de cómo el trabajo de migrantes extranjeros sostiene la actividad, según el estudio “Cosecha internacional: cómo los trabajadores extranjeros ayudan a los cultivos estadounidenses”, elaborado por el New American Economy and the Center for Global Development.

El estudio documenta el caso de Carolina del Norte y su asociación de granjeros, que es la que más utiliza el programa de trabajadores migrantes temporales, llamado H-2A.

También podría interesarle: Indocumentados pagan $12,000 millones en impuestos locales y estatales

En este se hace un censo que cuantifica la mano de obra requerida para los campos de cultivo.

Primero, esos trabajos se ofrecen a locales, es decir ciudadanos estadounidenses, y si no son llenados se contratan extranjeros que son trasladados de sus lugares de origen, laboran por un tiempo específico, y luego regresan.

El programa obliga a que primero se contrate a locales antes de traer extranjeros, pero éstos no quieren ya trabajar en el campo, concluye el estudio.