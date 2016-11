¡A comprar este sábado donde los más pequeños!

Después de Black Friday llega el día para apoyar los negocios pequeños.

El sábado después de Black Friday es conocido como ‘Small Business Saturday’ o el sábado del negocio pequeño. Comenzó como una iniciativa de American Express para motivar a la gente a comprar en estas tiendas pequeñas que no podían ofrecer los mismos descuentos de las grandes cadenas en Black Friday y navidad. Lo que comenzó como una iniciativa de compra hace 6 años hoy se convierte en una tradición en las festividades.

No solo son tiendas

Cuando oímos de pequeños negocios probablemente se nos viene a la mente la tienda de juguetes, la tienda de ropa o la carnicería de la esquina. ¡Pero esta fecha incluye mucho más! Entre los negocios participantes hay almacenes, restaurantes, peluquerías, hasta el veterinario puede estar inscrito.

Y aunque se celebra solo un día, la idea es promover el comercio en los negocios independientes de ahí en adelante. Porque el negocio independiente nos incluye a todos, sin importar que se ofrezca un producto o servicio. Y la técnica funciona, con tan solo 6 años, este día ya es reconocido como una fecha nacional como Black Friday o Cyber Monday y el aumento en ventas para los negocios independientes demuestra su importancia. Según American Express, más de 95 millones de personas compraron en negocios pequeños en el 2015, una cifra sorprendente para una campaña que lleva relativamente poco tiempo.

Si tienes tarjeta de crédito American Express aprovecha y úsala ese día, porque puedes recibir el doble de puntos que en una transacción normal. Pero si no tienes, no importa, apoya a los negocios independientes y busca regalos de navidad únicos y originales que seguramente no tendrán aquellos que compren en las grandes cadenas.

Si quieres conocer los negocios inscritos en esta campaña haz clic aquí. Pero puedes apoyar a tus vecinos comprando en las tiendas pequeñas que se encuentran en tu vecindario.