9 productos que no debes comprar en una tienda de dólar

Si siempre estás buscando las mejores ofertas, las tiendas de dólar son una gran opción para ahorrar en una gran variedad de productos desde papel de regalo hasta productos de limpieza y decoraciones para fiestas.

Pero así como las otras tiendas de descuentos, no todo es una gran oferta, por lo menos si estás buscando productos de cierta calidad y que no sean riesgosos para tu salud. Aunque pagar un dólar parezca una ganga, no debes comprar productos solo por que estén baratos.

Y no estamos hablando solo de sacrificar calidad. Algunos productos no cumplen con los requerimientos de seguridad o a veces ni siquiera incluyen todos los ingredientes o componentes.

Así que para ayudarte a recibir más por tu dinero, y evitar baratijas peligrosas, aquí te contamos cuáles productos no debes comprar en las tiendas de dólar, y qué alternativas tienes.

1. Cables eléctricos

Recibes lo que pagas, y de pronto más. Los cables eléctricos en las tiendas de dólar pueden no cumplir ciertos requerimientos de seguridad y se pueden dañar con facilidad. Deberías buscar en lugares como Amazon y otras tiendas de descuentos donde tengas ofertas por cables nuevos o usados.

Ten en cuenta cuando vayas a comprar cables de Apple en Amazon, un reporte reciente descubrió que hay problemas con muchos vendedores que ofrecen cables falsos de Apple, así que revisa los ratings antes de comprar.

2. Juguetes

Lo mismo pasa con los juguetes, si estás corto de dinero, busca en la sección de ofertas y liquidación, así como en sitios que venden juguetes en descuento o usados.

3. Herramientas

Las herramientas en las tiendas de dólar no tienen la calidad resistente que necesitas para que cumplan con su labor. Para encontrar herramientas a buen precio, busca en las tiendas de construcción y decoración cuando sacan ofertas o en Craigslist. La gente vende todo tipo de herramientas con poco uso a una fracción del costo.

4. Medicinas

Cuando vas a comprar medicamentos tienes que tener todo el cuidado del mundo. Tienes que estar pendiente por que pueden faltar ingredientes o pueden no ser de la mejor calidad. Puedes encontrar marcas reconocidas a buen precio, pero para las demás siempre mira la lista de ingredientes.

5. Vitaminas

Las vitaminas tienen los mismos riesgos de las medicinas, mejor busca ofertas y cupones para las farmacias y supermercados.

6. Comida para animales

Mismo principio, pueden faltar ingredientes fundamentales para la alimentación de tu mascota, al fin y al cabo, son como tus hijos.

7. Soda

Sale mejor negocio comprar soda en oferta en los supermercados o en tiendas mayoristas como Costco.

8. Goma de mascar

La goma de mascar viene en empaques más pequeños en las tiendas de dólar, así que si comes más de lo normal, es mejor negocio comprarlo en otra tienda.

9. Pilas o baterías

Si quieres aprovechar tu dinero, compra pilas que duren, hay marcas propias como las de Costco que son producidas por una compañía bastante reconocida y son mucho más económicas.

Fuente: Clark.com