¡8 maneras de ahorrar más cada mes!

El experto financiero Clark Howard recomienda varias maneras de reducir costos y ahorrar cada mes. Aquí extractamos algunas de ellas, que le ayudaran a optimizar sus presupuestos, gastar menos y tomar el camino hacia el éxito financiero.

Establecer metas. Sólo establecer una meta atrae el cumplimiento de ese objetivo. Una vez que tenga una meta u objetivo divídala de tal forma que pueda irla cumpliendo parte a parte con facilidad. Anote sus metas financieras y colóquelas en un lugar donde las visualice con frecuencia, como en el refrigerador por ejemplo. Hacer un Presupuesto. Saber con cuánto cuenta y cuánto es lo que gasta es importante para saber hacia dónde va. El presupuesto, en pocas palabras, le está diciendo a su dinero hasta dónde puede ir. Revisar las facturas mensuales. Gastos como el Cable, la energía, el celular y las pólizas de seguro pueden subir con el tiempo. Revisé periódicamente los costos de sus proveedores de servicios, pueda que encuentre mejores opciones. Cambiar su rutina alimenticia. No hay duda de que el gasto en la categoría de comestibles es uno de los que más pesa en sus gastos mensuales. Haga sacrificios y revise productos como especias, pre-cortados, orgánicos, paquetes individuales, salsas, enlatados, entre otros, ya que pueden aumentar sus facturas. Transferir deudas a la tarjeta de crédito con interés más bajo. Si usted tiene deudas de tarjetas de crédito, chequeé los intereses y transfiera la deuda a la de intereses más bajos. Cambie de carro. Si su pago de carro es más del 10-15% de su ingreso mensual, es posible que desee cambiarlo por uno con un pago mensual más bajo, o elegir la opción de comprar algo menos costoso con dinero en efectivo. Compre medicamentos a un precio más bajo. Los precios de medicamentos varían de tienda en tienda – incluso dentro del mismo código postal! Aplicaciones de alta calificación como GoodRx pueden ayudar. Obtenga membrecías de almacenes de venta al por mayor. Costco o Sams Club le pueden ahorrar cientos de dólares en alimentos y otros productos básicos en el transcurso de un año.

Por último siempre realice un seguimiento de sus gastos y dé a cada dólar un propósito. El seguimiento de la cantidad de dinero que ingresa y sale, es la clave en la toma de decisiones financieras inteligentes que tienen un gran impacto, tanto en su vida actual como en su futuro.

