8 cosas que no debes comprar en Walmart

Walmart es el minorista más grande del país y tiene muy buenas ofertas, pero éstas 8 no debes ni mirarlas allí.

Esta lista es cortesía de Business Insider y Clark.com.

Dulces de Halloween

Mejores precios encontramos en Dollar Tree. Según ConsumerQueen.com con este cambio podrás ahorrar montones en octubre.

Miel de maple

Según Business Insider, Walmart vende jarabe de arce de 56 centavos la onza. Lo que está muy lejos de los 6 centavos por onza que tendrá que pagar por Log Cabin original en Costco. Incluso el orgánico que sólo se vende a 33 centavos la onza en Costco a través de su marca de la casa de Kirkland Signature, es una mejor oferta de acuerdo con Queen Bee Coupons..

Leche orgánica

Tanto Aldi como Costco superan a Walmart en precio. Simplemente la leche descremada orgánica de Aldi se vende a $ 2,95, lo que 4,7 centavos de dólar por onza. Mientras tanto, Kirkland Signature, la leche orgánica de Costco, se vende por $ 10,99. Eso equivale a un precio unitario de 5,7 centavos de dólar por onza.

Ropa de Cama

Probablemente haz escuchado sobre el problema de algodón egipcio falso. Según Regina Novickis de Slickdeals.com se encuentra una mejor calidad a un precio comparable en T.J.Maxx, Ross y Home Goods.

Máquinas de afeitar desechables

Una vez más Dollar Tree supera en precio a Walmart! Con la maquina de afeitar Personna Twin Blade que está bastante cerca de una Gillette desechable.

Predictores de Ovulación.

El 86% de los encuestados recomienda los de Dollar Tree. En Walmart cuestan cerca de $7 dólares. ¿Por qué dejar Walmart atender a sus necesidades de planificación familiar cuando se puede hacer más barato en las tiendas de dólar?

Extracto de vainilla

$ 1.84 por onza en Walmart. En Costco sólo tendrás que pagar 62 centavos por onza, de acuerdo con el the Krazy Coupon Lady.

Vino Two Buck Chuck!

Cuando se trata de vino barato pero sabroso, realmente no hay otra opción que Trader Joe! “Two Buck Chuck” (también conocidos como vinos Charles Shaw) se introdujo en 2002 y los clientes reaccionaron negativamente por su precio de $ 1.99 y calidad. Two Buck Chuck se vende por entre $ 2,49 a $ 3,79 dependiendo de la ubicación. Algo que Walmart no puede superar!