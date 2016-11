6 tips para hacerle el quite a la crisis de gasolina

Con el incidente de la empresa Colonial en Alabama y su viaducto en fuego, nuevamente los precios de la gasolina en parte del sureste de Estados Unidos comienzan a subir y el terror en las calles comienza a surgir.

Pero antes de que entres en pánico y comiences a llenar tu tanque, aquí te traemos un 6 tips para que ahorres y le hagas el quite a la crisis.

1.Usa tus tarjetas de fidelidad y tarjetas de puntos.

Algunos supermercados tienen además de cupones y descuentos en sus almacenes, descuentos en gasolina. Mucho ojo, no es para todas las estaciones, usualmente tienen una estación preferida en la cual solo tienes que ingresar el número de tu tarjeta de puntos y dependiendo de tu nivel de compras te pueden descontar de 10 centavos hasta un dólar por galón. Kroger te da descuentos en las estaciones de gasolina Shell.

Del mismo modo, algunas estaciones de servicio están ofreciendo su propio sistema de puntos. Estaciones como BP premian tu fidelidad con tarjetas de puntos que te descuentan dependiendo de tu consumo en las estaciones y en las tiendas de servicio. ¡Entre más consumas, mayor será tu descuento!

Existen otras tarjetas como Plenti, que te ofrecen beneficios de puntos para múltiples compañías, entonces puedes usarla no solo cuando pones gasolina, también te sirve en compras diarias de mercado, ropa y farmacia.

2. No uses tu tarjeta débito.

Pagar con efectivo te da una mejor tarifa en algunas estaciones de servicio. Debes prestar mucha atención, porque el descuento puede ser hasta de 20 centavos por galón si pagas en efectivo, pero tienes que tener suficiente dinero en la billetera para llenar tu tanque.

Si el efectivo definitivamente no es lo tuyo, revisa tus tarjetas de crédito, hay algunas que te ofrecen un porcentaje de reembolso (cash back) por poner gasolina. Si tu consumo de gasolina es bastante elevado, de pronto es buena idea aplicar a una tarjeta de crédito de la estación que más visitas, así tendrás un mejor manejo de tu presupuesto y puedes disfrutar de beneficios extra.

En lo que están de acuerdo los expertos es que ¡no debes utilizar tu tarjeta débito! Esto te puede traer problemas si por casualidad tu tarjeta es clonada o recibes cobros previos al cobro de la gasolina y no tienes fondos suficientes en tu cuenta. Además si utilizas tarjeta débito no tienes el descuento que te dan por usar efectivo o los puntos y reembolsos que te dan las tarjetas de crédito. Así que mejor ve a tu banco y saca el efectivo antes de pasar por la estación.

3. Tanquea en tiendas con estación propia.

Tiendas grandes como Costco o Sam´Club tienen su propia estación de servicio, en las cuales los precios son mucho más económicos que los precios regulares en la región, pero tienes que tener la tarjeta de suscripción de estas tiendas. Algunos supermercados como Kroger están adoptando esta técnica para mejorar la experiencia de compra de sus clientes y ahora tienen estaciones de gasolina para sus clientes con tarjeta de puntos. Este beneficio es mucho mejor que el de las tiendas con subscripción por que las tarjetas de puntos no tienen ningún costo y puedes usarla en las estaciones de gasolina propias y las que tienen convenio.

4. No llenes tu tanque en fin de semana.

Esto puede ser parte mito, parte real. Pero si puedes esperar al martes o miércoles, aprovecha. La gasolina tiende a subir unos cuantos centavos cuando se acerca el fin de semana, en especial si hay alguna festividad cercana. Si vas a viajar, no esperes hasta el viernes para llenar el tanque por que el costo se va reflejando a medida que el tiempo está pasando.

5. Hazlo fuera de la ciudad.

Esto también puede tener algo de mito, el precio de la gasolina también depende de la zona en la que se encuentra la estación de servicio. Si tienes una sola estación en una zona muy popular, tenlo por seguro que la gasolina es más cara que en barrios más económicos o cercanos a las autopistas. Es cuestión de oferta y demanda, si el cliente tiene más, cobran más; si hay más competencia, los precios son más competitivos. Si vas de paseo a la ciudad, llena el tanque cerca a tu casa y si vas de viaje, busca estaciones de servicio populares para los camioneros, estas siempre tienen ¡buen precio y excelente comida!

6. Usa la tecnología.

Aplicaciones como Gas Buddy te dan el mejor precio en las estaciones cercanas, solo tienes que usar tu celular para encontrar los descuentos. AAA también tiene un buscador de precios que te ayuda a encontrar las mejores estaciones de toda la zona.

Así que no te dejes llevar por los rumores, busca la forma que mejor se acomode a tus necesidades y ahorra de aquí en adelante. Y si el incendio en Alabama baja la oferta de gasolina, busca los mejores precios, saca tus tarjetas de descuento, busca buena música y ármate de paciencia por si te toca hacer largas filas para poner gasolina. Y no te estreses, que el mal genio no va a hacer que se produzca más gasolina o bajen los precios.