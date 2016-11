4 señales de la infidelidad financiera

Pongan las cartas sobre la mesa: No crean que pueden dejar de hacer compras o cerrar la cuenta y todo quedará en el olvido. Para sanar del vicio de la mentira necesitan sentarse con su cónyuge y conversar. Es tiempo de decir la verdad: “Mi amor, perdóname, se me hizo fácil y no pensé en las consecuencias”. Sí, ya sé, es probable que se enoje; es más, es lo más seguro. Mantengan la calma y no reaccionen con enojo. Recuerden que la meta es salir de la telaraña de la mentira y evitar que se pierda la relación.