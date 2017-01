12 Exenciones de impuestos para familias trabajadoras

Existen muchas exenciones para las familias de clase media, pero muchas veces estas se dejan pasar incrementando su pago de impuestos.

Aprovechar estas exenciones que están enfocadas en las familias trabajadoras, puede quitarte un peso de encima. Bajar tu ingreso bruto (AIG por sus siglas en inglés) con estas deducciones es importante cuando estás declarando en conjunto y ambas personas trabajan y tienen un ingreso.

A continuación te damos 12 exenciones para familias:

1. IRA tradicional, 401(k) o contribución al SEP

Si contribuiste a una cuenta de retiro puedes deducir parte de esto en tus impuestos.

401(k)

Las contribuciones al 401(k) no están incluidas en tus ingresos deducibles. Para el 2016 se podía contribuir $18,000 o $24,000 si eres mayor de 50.

IRA TRADICIONAL

Aunque no puedes sacar una deducción de tu Roth IRA, si se puede sobre el IRA tradicional. La buena noticia es que puedes contribuir hasta el 18 de abril de este año. Puedes deducir todos tus aportes hasta el máximo de $5,500 si eres menor de 50 o $6,500 si tienes 50 o más.

SEP

Si no eres empleado de alguien más o recibes ingresos por otros trabajos, puedes contribuir hasta un 25% de tus ingresos o hasta $5,300 en una pensión individual simplificada (SEP por sus siglas en ingles) hasta el 18 de abril.

2. Crédito del ahorrador

Aun si tienes un Roth IRA o estás ahorrando en un plan de retiro apoyado por tu empleador, hay otro crédito de impuestos que puedes recibir.

El crédito del ahorrador está disponible a las personas que no se declaran como dependiente de alguien más. La cantidad que se acredita es el 50%, 20% o 10% de su plan de retiro o las contribuciones al IRA de hasta $2,000 dependiendo de tus ingresos. Este dinero lo puedes utilizar para tu plan de retiro.

3. Crédito por ingresos de trabajo

Este es un beneficio para trabajadores con ingreso bajo o moderado.

Según el IRS estas son las personas que califican: si tus ingresos (AGI) son menores a $14,820 y eres soltero, si eres casado y tus ingresos familiares son de $20,330 o si tienes más de tres hijos, estás casado y tu AIG es de $53,267, puedes reclamar este crédito, que puede llegar a ser de $6,242.

4. El crédito de $1,000 por hijos

Este crédito puede reducir tu cuenta de impuestos por hasta $1,000 por niño, pero tienes que cumplir con estas 7 condiciones.

Tu hijo tiene que ser menor de 18 al final del año.

El menor debe ser tu hijo propio o adoptivo, puede ser hijastro o tutelar (Foster child) o un niño que la corte ha puesto en tu cuidado.

El menor no debe haber aportado financieramente.

Tienes que declarar al menor como dependiente.

El menor debe ser un ciudadano de los Estados Unidos.

El menor debe haber vivido contigo al menos la mitad del año declarado.

Tus ingresos deben estar por debajo de ciertos niveles. $55,000 para parejas casadas que declaran por separado, $75,000 para solteros, cabeza de hogar o viudos, $110,000 para parejas declarando juntos. El crédito puede ser de $50 o $1,000 dependiendo del caso.

5. Cuidado de dependientes

Si estas pagando por guardería mientras trabajas puedes tener suerte.

Con este crédito puedes declarar a un menor de 12, a tu esposo o esposa si necesitan cuidado especial, o alguna otra persona que declares como dependiente que haya vivido por lo menos la mitad del año contigo.

Este crédito tiene algunos requerimientos, consúltalos en el website del IRS.

6. Deducción de hipoteca

Si compraste casa, el interés que se paga en la hipoteca es deducible si haces deducciones detalladas en tus impuestos.

Recuerda que el interés es deducible solo en hasta 2 propiedades.

7. Crédito de oportunidad o ‘HOPE schollarship’

Este crédito se puede declarar hasta el 2017.

Aquí, $2,500 del costo de la matrícula y materiales para la universidad puede ser acreditado. Además se pueden declarar costos de manutención que puede llegar a ser un crédito de $10,000.

Según el IRS, se reciben un crédito de hasta el 100% de los primeros $2,000, mas 25% de los $2,000 siguientes que se paguen en materiales y matrícula. Pero tus ingresos deben ser de menos de $80,000 para pedir este crédito.

8. Crédito estudiantil Lifetime Credit

Este crédito es de hasta $2,000 para pagos estudiantiles aprobados.

No hay límite de años para pedir este crédito. Como es un crédito, reduce la cantidad de impuestos que debes pagar contrario a las deducciones que reducen la cantidad de dinero que declaras. Desafortunadamente, si tu crédito es superior a tus impuestos, no puedes recibir la diferencia.

Ten en cuenta que debes pedir o el crédito de oportunidad o el Lifetime Credit, pero no los dos al tiempo.

9. Crédito de deuda estudiantil

Si tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) es menor a $80,000 por individuo, puedes deducir hasta $2,500 de tu interés de deuda estudiantil. Además puedes pedir esta deducción así no hagas declaración detallada.

10. Impuesto de venta o deducción estatal de ingresos

Desde el 2005 hasta el 2014, el IRS permite declarar los impuestos de venta al hacer una deducción detallada en los impuestos federales. Los que viven en estados que no requieren impuestos de ingresos se pueden beneficiar de esta deducción, pero no siempre. Si hiciste una gran compra en el año te puedes beneficiar si deduces los impuestos de venta. Pero no puedes recibir ambas deducciones.

11. Contribuciones a caridad

Si donas a caridad, el IRS te ayuda al reducir tu ingreso sujeto a impuestos si donas a una organización no gubernamental.

Como regla de oro, puedes donar hasta el 50% de tu AGI pero hay limitaciones en algunos casos. Las donaciones hechas hasta el 31 de Diciembre son deducibles.

12. Pérdida en ganancias capitales

Según el IRS, casi todo los que tienes y utilizas para inversión o uso personal es considerado como un capital; como una casa, muebles, acciones, bonos, etc. Si vendes a pérdida, puedes deducir hasta $3,000 sobre tus ingresos y llevar el sobrante a los años próximos. Este pago tiene sus reglas, así que investiga primero en la página del IRS.