La Orquesta Sinfónica de Miami presenta ‘Ocean Drive in Viena’

Como parte de su temporada de conciertos, el próximo 15 de enero a las 6:00 p.m., el Adrienne Arsht Center Knight Concert Hall de la ciudad de Miami, albergará el primer concierto del año de la Orquesta Sinfónica de Miami (MISO).

Bajo la dirección del maestro Eduardo Marturet, el evento presentará hermosos valses fusionados con melodías venecianas.

El evento “Ocean Drive in Vienna” tiene piezas de Johann Strauss Jr., Johannes Brahms y Dimitri Shostakovich, según citó Diario Las Américas.

Don't MISS our Ocean Drive in Vienna Concert the next January 15th at the @arshtcenter. See… https://t.co/XbAhTT1D2d

— Miami Symphony MISO (@MiamiSymphony) January 5, 2017