La cultura de los lowriders llega a la gran pantalla (FOTOS+VIDEO)

La cultura angelina de los lowriders, automóviles clásicos modificados entre otros elementos con sistemas hidráulicos que reducen la altura del vehículo, ha llegado finalmente a la gran pantalla con la película “Lowriders” que se estrenará en mayo.

El film, dirigido por el director peruano Ricardo de Monteuil, está protagonizado entre otros por el actor Gabriel Chavarría, quien da vida a Danny, un joven grafitero chicano que crece en la cultura de los lowriders del este de Los Ángeles, y Eva Longoria, que da vida a su madrastra.

Chavarría es una creciente estrella en el mundo de Hollywood, gracias a su papel en “Lowriders” pero también su protagonismo en “War for the Planet of the Apes”, la secuela de “Dawn of the Planet of the Apes” de 2014.

Pero más allá de la presencia de Chavarría, Longoria o del mexicano Demián Bichir,.que interpreta al padre de Danny, el hecho que el film de De Monteuil se desarrolle en la cultura de los lowriders ha despertado una gran expectación.

El film no sólo retrata los barrios de la clase trabajadora latina del este de Los Ángeles, como Boyle Heigths, Elysian Park y Echo Park, sino que destaca las creaciones sobre ruedas de los mecánicos y artistas chicanos como una forma de expresión cultural.

“Lowriders significan familia” explica Danny en el trailer que ha sido dado a conocer por el estudio.

“Yo y mis ‘homies’ nunca hemos estado en México. Y nuestro español no es perfecto”, añade. “Pero comemos tacos, ¿por qué no?”.

Una de las mejores expresiones de la cultura de los lowriders es el Chevy Impala 36 que aparece en la película, una creación de Mario DeAlba Sr., propietario del taller Autoworks de Montclair.

El vehículo, apodado “El Padrote”, fue declarado “2011 Bomb of the Year” por la revista Lowrider.

Mario declaró entonces que “trabajé en este auto durante ocho o nueve años en mi tiempo libre. Lo llevé tan lejos como pude para desafiarme porque no creo que viviré lo suficiente como para terminar otro”.

Y añadió que “la personalización de autos ha sido siempre mi vida, no sé porqué o cómo, sólo que lo disfruto. Sólo voy a dejarlo cuando mi corazón se pare”.

Lo que es para parar el corazón es El Padrote, basado en un Chevy Master Deluxe 1936 con un motor 350 GM Crate, tubo de escape Flowmaster Hush Power, y headers Sanderson Stainless. En el interior, la tapicería está hecha de terciopelo rojo y el sistema de sonido, fundamental para cualquier lowrider que se precie, es de Pioneer. Finalmente, el sistema de amortiguación tiene dos bombas hidráulicas. El Padrote descansa sobre ruedas Zenith 13X7 y neumáticos Hankook 155/80R13.