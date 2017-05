Cinco de Mayo: qué es, cuándo es y por qué se celebra

El Cinco de Mayo se celebra este viernes, pero antes de salir corriendo a celebrar debes tener listo un plan.

Contrario a lo que muchos piensan, el Cinco de Mayo no se celebra la independencia de México, esta se celebra el 16 de septiembre.

El Cinco de Mayo conmemora la victoria de México sobre Francia en la Batalla de Puebla, en la guerra entre Francia y México.

Como su nombre lo indica, se celebra el cinco de mayo, porque la batalla de puebla sucedió el 5 de mayo de 1862

Según History.com, los mexicanos estaban mal abastecidos y eran superados en número mientras se preparaban para los franceses. Pero al final, casi 500 soldados franceses murieron y menos de 100 mexicanos fueron asesinados.

Si bien la victoria no fue una victoria importante en la guerra global (los franceses ganaron el año siguiente y ocuparon la región por cinco años), esta representó “una gran victoria simbólica”. La batalla surgió debido a la inmensa deuda de México con Francia a principios de la década de 1860, que llevó Napoleón III a tomar la decisión de enviar tropas no solo para tomar la Ciudad de México, sino también para ayudar a formar un país del Sur amigo de la confederación.

Contrario a lo que muchos piensan, esta festividad solo se celebra en Puebla que fue donde la batalla tuvo lugar. Los residentes se reúnen para un desfile conmemorativo en el que recrean la batalla.

Para muchos mexicanos es solo un día más.

