En su visita anual al ex presidente no. 41 de los Estados Unidos George H. W. Bush, Bill Clinton le entregó un par de llamativos calcetines de colores al ex mandatario. Para los ex presidentes, hablar sobre calcetines, ha sido una tradición.

En su almuerzo anual, los ex mandatarios se reunieron en Houston, Texas. Clinton se refirió a los temas de conversación a través de su tuiter.

“Conversamos acerca de nuestros hijos, nietos. Viejos y nuevos tiempos”, escribió el expresidente sobre la reunión con su predecesor.

CNN reportó que el regalo de Bush fue un par de calcetines verdes con dibujos de perros de color café, otro par azul con dibujos de abejas y un tercer par de medias cafés, encima de los accesorios para los pies.

Bush se ha hecho famoso por como escoge sus calcetines, los creativos diseños llenos de colores, dentro de las que han sobresalido un par alusivas a Superman.

“El presidente número 41 ha sido conocido por usar medias coloridas durante años, pero esto ha sido más notorio, desde que él ha estado dependiendo de una silla de ruedas para movilizarse”, escribió el vocero de Bush, Jim McGrath en un correo electrónico al New York Daily News.

En el 2013, Clinton escribió en su tuiter que tenía “envidia” de las medias con diseños de cáctus de Bush.

George H.W. Bush se recobró recientemente de una neumonía que lo mantuvo hospitalizado por dos semanas en Texas. Sin embargo, pudo recuperarse para estar presente con su esposa, Bárbara, para el lanzamiento del juego del Super Bowl en Houston.

Great to spend time with @GeorgeHWBush & Mrs. Bush in Houston today. We caught up about kids, grandkids, old times and new times. And socks. pic.twitter.com/CshV6tI5Ae

— Bill Clinton (@billclinton) April 9, 2017