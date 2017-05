Biden afirma que Clinton no era una fuerte candidata, pero sí mejor que Trump

El exvicepresidente Joe Biden dijo que Hillary Clinton no era la mejor postulante a la Presidencia pero que “habría sido una buena mandataria”, informa el portal de noticias políticas The Hill.

De acuerdo a la cadena CNN, Biden compartió durante una conferencia en Las Vegas que él pudo haber elaborado una mejor estrategia para enfrentar a Donald Trump en las elecciones.

“Nunca consideré que Clinton fuera una candidata fuerte, yo, en cambio, sí lo era”, comentó.

Biden on Clinton: “I never thought she was a great candidate” https://t.co/OAcXwV2VQR pic.twitter.com/BWmqHH7RQi

