Bannon fuera del Consejo de Seguridad Nacional

El controversial y polémico estratega de Donald Trump en épocas de campaña presidencial y ahora uno de los consejeros más influyentes, Stephen Bannon, fue retirado de la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Nacional (NSC).

Según el Washington Post, dos funcionarios de la Casa Blanca quienes solicitaron no divulgar su identidad por no estar autorizados para declarar, dijeron que la partida de Bannon no era en modo de una degradación y que rara vez había asistido a las reuniones desde que estaba en ese Concejo.

Las fuentes habrían asegurado que la presencia de Bannon se debía a la necesidad de guiar y supervisar al entonces Consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, además de “des-operacionalizar” el NSC desde su establecimiento en la presidencia de Barack Obama.

“Hubo preocupación de este gobierno, porque que el consejo de seguridad nacional bajo la administración anterior había crecido demasiado y había asumido responsabilidades operacionales que no eran debidamente su papel”, dijo una de las fuentes.

Bannon, reconocido por ser el creador de la página web Breitbart, considerada el portal de la ultra derecha estadounidense por sus mensajes calificados de racistas, habría sido el cerebro de la polémica orden ejecutiva sobre migración que vetaba a ciudadanos de 7 países de medio oriente ingresar a suelo estadounidense.

Según la agencia de noticias AP, el representante Adam Schiff, demócrata de alto rango en el comité de inteligencia de la Cámara, calificó la salida de Bannon del NSC como “un paso positivo por parte del general Hebert Raymond McMaster (reemplazo de Michael Flynn), para ganar el control sobre un cuerpo que estaba siendo politizado por la participación de Bannon”.

Finalmente, desde el Congreso, el representante demócrata Adriano Espaillat se pronunció complacido por el retiro de Bannon. El legislador había presentando el proyecto de ley “Hacer nuestro gobierno seguro”, que impediría que personas que han amenazado con destruir al gobierno participen o asistan a las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional y pedía la remoción imediata del estratega de Trump.

Así reportó Mundo Hispánico la noticia desde Washington:

EN VIVO: Polémico asesor Steve Bannon es apartado del Consejo de Seguridad Nacional.