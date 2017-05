Vehículo a toda velocidad atropella a peatones en Times Square (VIDEO)

Un vehículo a toda velocidad atropelló a peatones en una acera de Times Square, en la ciudad de Nueva York, informó la agencia de noticias Reuters.

Según Reuters, testigos dijeron haber visto una persona muerta.

El Departamento de Policía de Nueva York acordonó la zona.

Un empleado de la agencia Reuters, cuya sede se encuentra cerca del lugar de los hechos, dijo haber visto a al menos una decena de personas recibiendo atención médica.

Más información en breve.

