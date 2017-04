Universidad gratis para estudiantes en Nueva York, esto es lo que debes saber

New York is offering free college. These European countries do as well: https://t.co/8TffOYXG5n — CNN (@CNN) April 10, 2017

¿Será posible que ahora puedes asistir a la universidad en Nueva York de forma gratuita?

Todo parece indicar que si, pero debes cumplir los requisitos.

El estado de Nueva York aprobó el presupuesto que le permitirá a los estudiantes de clase media asistir a las universidades públicas del estado de manera gratuita.

Si quieres formar parte de este grupo, esto es lo que debes saber:

Los padres de los estudiantes deben tener una cierta cantidad de ingresos para aprovechar este beneficio

“You can be whatever you want to be in America.” New York governor Andrew Cuomo proposes making college tuition free for eligible students: pic.twitter.com/E9nsqdTv9w — Fusion (@Fusion) January 4, 2017

El senado de Nueva York aprobó un presupuesto de 153 mil millones de dólares. El plan de becas propuesto por el gobernador Andrew Cuomo costará aproximadamente 163 millones. En promedio los estudios universitarios en las universidades públicas del estado cuestan 6,470 dólares por semestre.

Según USAToday, los hogares de Nueva York con ingresos de menos de 125,000 al año podrán recibir este beneficio con incrementos de 10,000 y 15,000 dólares en los próximos dos años.

Esta ayuda es para residentes que trabajen en Nueva York después de graduarse

FREE TUITION! New York is on the verge of giving the final OK to tuition-free college for middle-class families: https://t.co/PYUjhfoBI4 pic.twitter.com/MHDmknuMye — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) April 10, 2017

Los estudiantes universitarios tienen que tomar cursos completos y tener buenas notas para continuar con el beneficio. Deben tomar 30 créditos al año, que podrían incluir clases de verano o invierno.

También deben vivir y trabajar en el estado de Nueva York por el mismo número de años que reciban este beneficio, que está disponible por hasta 4 años, o 5 si la carrera lo requiere.

Este plan tiene el apoyo de Bernie Sanders

Real progress appears to be taking place in New York State. Let’s keep the pressure on. https://t.co/utDUMxRgEj — Bernie Sanders (@SenSanders) April 9, 2017

Para nadie es un secreto que el senador Bernie Sanders apoya la educación gratuita. Sanders ayudó a Cuomo a presentar la beca en Queens en LaGuardia Community College, e introdujo la ley en el senado para que las universidades públicas sean gratuitas para familias de clase media, segpun reportó el Washington Post.

Nueva York no es el único estado que ofrece universidad gratuita

New York may become the largest state to offer free public college this yearhttps://t.co/Izyx3p6fJE pic.twitter.com/VWGAONnkXc — Mic (@mic) April 9, 2017

Nueva York no es el primer estado que ofrece beneficios económicos para sus estudiantes, pero con 443,000 estudiantes, es el estado con el sistema de universidades públicas más grande del país. Otros estados como Oregon y Tennessee ofrecen beneficios similares.