ÚLTIMA HORA: Reportan dos víctimas en tiroteo en Dallas

Un tiroteo en un edificio de oficinas en Dallas, Texas, dejó como saldo dos víctimas, informó la policía.

Las autoridades acudieron a la escena cerca de las 10:45 de la mañana, hora local, para ayudar a evacuar el edificio, según el Dallas Morning News.

Varios medios de comunicación reportaron que al menos dos personas fueron baleadas. Hasta ahora la policía no ha revelado información sobre los sospechosos o las víctimas.

Según WFAA, un hombre caminaba hacia el edificio, le disparó a una persona y luego a sí mismo. El hecho ocurrió en el piso 17 del edificio, según KDFW.

