ÚLTIMA HORA: Gobernador de Georgia promulga ley de armas

El gobernador de Georgia, Nathan Deal, promulgó este jueves la polémica ley que permitirá portar armas de fuego en las universidades del estado.

Se trata de la HB280, que legaliza la portación en áreas “específicas y limitadas” de las instalaciones universitarias a aquellos que tengan licencia para usarlas.

La medida promulgada por el Deal permitirá a quienes tengan permiso portar armas en las universidades públicas de Georgia, una iniciativa que por años ha sido impulsada por los legisladores republicanos y los defensores de la Segunda Enmienda, que argumentan que los estudiantes, miembros de la facultad y empleados deben tener la posibilidad de defenderse.

Tras promulgar la ley, Deal dijo que lo hizo en esta ocasión porque ahora la iniciativa tiene un mayor significado para los estudiantes que podrían tener que movilizarse en medio de un “territorio peligroso”.

“En este momento los asaltantes pueden ver a estos estudiantes como un blanco fácil al saber que ellos no pueden portar armas en los campus”, dijo Deal.

Hace un año, Deal vetó el controversial proyecto que pretendía, en aquel entonces, que cualquier persona mayor de 21 años y con licencia para portar pudiera entrar armado a los campus universitarios públicos.

“Desde la antigüedad en nuestra nación y estado las universidades se han considerado santuarios donde las armas no son permitidas”, dijo Deal en aquel entonces.

“Abandonar estas protecciones requeriría una abrumadora justificación. Yo no encuentro que tengamos esa justificación”, agregó el gobernador hace un año. Sin embargo, en esta ocasión el gobernador tomó la dirección contraria.

El gobernador había dicho el año pasado que estaba dispuesto a reabrir el debate si los legisladores le hacían cambios en aquel entonces a la HB859 y tal parece que los impulsores del proyecto siguieron las recomendaciones del gobernador, pues la ahora HB280 prohíbe el acceso con armas a los centros de cuidado infantil de los campus, las oficinas administrativas y a reuniones disciplinarias, según lo señaló el mandatario.

Quienes se oponen a la medida dicen que permitir las armas en los campus crea un ambiente peligroso y que puede llevar a un incremento en los asesinatos y suicidios en las universidades.

“Este sigue siendo un proyecto peligroso y tal como el año pasado, no logró tener el apoyo de quienes rigen las universidades, su facultad y los estudiantes”, dijo Lindsey Donovan, que dirige el capítulo de Georgia de Moms Demand Action for Gun Sense in America, que lucha en contra de la violencia armada.