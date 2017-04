Al menos una persona murió cuando un tornado de grandes proporciones azotó al poblado de Canton, localizado al este de Dallas, este sábado, informaron las autoridades.

Según detalló The Weather Channel, el tornado llegó a la localidad a las 6:00 de la tarde, hora local, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió una advertencia de Situación Particularmente Dañina para así alertar a los residentes. Minutos después, el tornado se fue del lugar, pero el NWS reportó daños de gran magnitud. Entre ellos, la destrucción de un concesionario de autos del que que se vio cómo salían volando los carros nuevos y se estrellaban contra una calle adyacente.

Según KLTV.com, los bomberos locales confirmaron el hallazgo de un cuerpo en el campo. Otras 49 personas resultaron heridas.

Canton es un poblado de unos 3,500 habitantes localizado a 50 millas al este de Dallas.

Storm damage right off Highway 19, on 2909 near Canton, in front of Sides Pea Farm @KETK pic.twitter.com/G4NrZtgHSK

— Cara Prichard (@caraprichard) April 30, 2017