Un video muestra el momento en que un hombre vandaliza la Mezquita de la Sociedad Islámica en New Tampa, en febrero del 2017.

En el video publicado el lunes 15 de mayo por la Oficina del Alguacil del condado de Hillsborough, se ve cuando el 24 de febrero a las 2:00 a.m. un hombre se acerca a la propiedad ubicada en el 15830 Morris Bridge Road en New Tampa, llevando consigo un contenedor y una cuerda, se ve como intenta inciar el fuego en la cuerda que estaba rociada con líquido inflammable, no se pudo prender, lo intenta tratando de incendiar la banqueta y tamposco lo logra, finalmente se aleja de la cámara de vigilancia y logra prender fuego para causar daños al templo musulmán , el hombre huyó del lugar.

Los resultados de los estudios de laboratorio señalaron que el hombre uso gasolina para vandalizar el templo.

La Oficina del Alguacil del condado de Hillsborough ha publicado el video, solicitando ayuda de la comunidad para identificar al sujeto. Las denuncias se pueden hacer llamando al 813.247.8200, también puede comunicarse a CrimeStoppers al 1.800.873.TIPS (8477). Para recibir recompensa, debe llamar pirimero a CrimeStoppers.

